Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da Grip Salgını; 137 Okulda Eğitime Ara Verildi

Bulgaristan'da Grip Salgını; 137 Okulda Eğitime Ara Verildi

1 saat önce

BULGARİSTAN'da öğrenciler arasında artan grip vakaları nedeniyle ülke genelinde 137 okul ve anaokulunda eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.

Bulgaristan'da Grip Salgını; 137 Okulda Eğitime Ara Verildi, System.String[]
BULGARİSTAN'da öğrenciler arasında artan grip vakaları nedeniyle ülke genelinde 137 okul ve anaokulunda eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.

Grip salgını komşu Bulgaristan'da eğitim ve öğretimi olumsuz etkiledi. Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı grip salgını nedeniyle ülke çapında 137 okul ve anaokulunda eğitime 16-18 Ocak 2019 tarihleri arasında ara verildiğini açıkladı. Ayrıca Burgaz bölgesinde kötü hava şartları nedeniyle 6 okulda da tatil ilan edildi. Öte yandan salgının etkisini artırması durumunda diğer bölgelerde de okullarda eğitime ara verilmesi bekleniyor. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:13 Kaynak: DHA

Bulgaristan, Güncel
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