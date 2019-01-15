Bulgaristan'da Grip Salgını; 137 Okulda Eğitime Ara Verildi
1 saat önce
BULGARİSTAN'da öğrenciler arasında artan grip vakaları nedeniyle ülke genelinde 137 okul ve anaokulunda eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.
BULGARİSTAN'da öğrenciler arasında artan grip vakaları nedeniyle ülke genelinde 137 okul ve anaokulunda eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.
Grip salgını komşu Bulgaristan
'da eğitim ve öğretimi olumsuz etkiledi. Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı grip salgını nedeniyle ülke çapında 137 okul ve anaokulunda eğitime 16-18 Ocak 2019 tarihleri arasında ara verildiğini açıkladı. Ayrıca Burgaz bölgesinde kötü hava şartları nedeniyle 6 okulda da tatil ilan edildi. Öte yandan salgının etkisini artırması durumunda diğer bölgelerde de okullarda eğitime ara verilmesi bekleniyor. - Edirne
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:13 Kaynak: DHA
Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu
Volkswagen ve Ford İttifak Yaptı: Transporter Türkiye'de Üretilebilir
Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturudu
YÖK, Üniversite Girişlerinde Güvenlik Tedbirlerini Artırma Kararı Aldı