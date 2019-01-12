Bulgaristan'da Kazada Ölen Tır Şoförü, Toprağa Verildi
1 saat önce
BULGARİSTAN'da geçen hafta meydana gelen kazada evli TIR sürücüsü Ali Özbay yaşamını yitirdi.
BULGARİSTAN'da geçen hafta meydana gelen kazada evli TIR sürücüsü Ali Özbay yaşamını yitirdi. Özbay'ın cenazesi bu ülkedeki işlemlerinin ardından dün Türkiye
'ye gönderildi.
Ali Özbay'ın cenazesi, bugün öğle vakti Besni
ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Besni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:21
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