Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da Kazada Ölen Tır Şoförü, Toprağa Verildi

Bulgaristan'da Kazada Ölen Tır Şoförü, Toprağa Verildi

1 saat önce

BULGARİSTAN'da geçen hafta meydana gelen kazada evli TIR sürücüsü Ali Özbay yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da Kazada Ölen Tır Şoförü, Toprağa Verildi, System.String[]
BULGARİSTAN'da geçen hafta meydana gelen kazada evli TIR sürücüsü Ali Özbay yaşamını yitirdi. Özbay'ın cenazesi bu ülkedeki işlemlerinin ardından dün Türkiye'ye gönderildi.

Ali Özbay'ın cenazesi, bugün öğle vakti Besni ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Besni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:21 

Besni, Türkiye, Güncel
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