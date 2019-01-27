Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da Surva Maskeli Oyunlar Festivali

Bulgaristan'da Surva Maskeli Oyunlar Festivali

1 saat önce

BULGARİSTAN'ın Pernik şehrinde bu yıl 28'incisi düzenlenen ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Surva Maskeli Oyunlar Festivali'ne 19 ülkeden gruplar katıldı.

Bulgaristan'da Surva Maskeli Oyunlar Festivali, System.String[]
BULGARİSTAN'ın Pernik şehrinde bu yıl 28'incisi düzenlenen ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Surva Maskeli Oyunlar Festivali'ne 19 ülkeden gruplar katıldı. 7 bin 500 katılımcı, festival alanlarında maskeleri ve geleneklerini tanıttı.

Pernik, Avrupa Karanaval Oyunları Federasyonu tarafından 'Avrupa Maskeli Oyunlar Başkenti' ilan edildi. Balkanların en büyük maskeli oyunlar festivali konumundaki Surva, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde de yer alıyor. Kötü ruhları çanlarla kovma, bütün olumsuzlukları uzaklaştırma gayesi güden ve bereket, mutluluk, sağlık dilekleri içeren gelenekler, üç gün boyunca Pernik meydanlarında sergileniyor. Balkanlarda ve Bulgaristan'ın en prestijli geleneksel maskeli etkinliği olan festivale bu yıl, 19 ülkeden 7 bin 500 kişi katıldı. Festival aynı zamanda yarışma niteliği taşıyor. En güzel maskeler, en orijinal eserler, en iyi korunmuş gelenekler gibi farklı dallarda uluslararası bir jüri gösterilerin performanslarını izleyip, katılım ödülleri dağıtıyor.

Geçmişi Pagan dönemlere, şamanizme dayalı olan eski gelenek 'Surva', korkunç maskelerle kötü ruhları kovma anlamı taşıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde benzeri etkinlikler olsa da en büyüğü Pernik'te düzenleniyor. Bir madenci şehri olan Sofya yakınında 75 bin nüfuslu şehirde ve çevresindeki köylerde maske atölyeleriyle gelenek gelecek nesillere aktarılıyor. - Bulgaristan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:41 Kaynak: DHA

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