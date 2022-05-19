Bulgaristan, NATO Muharebe Grubu Kapsamında 800 İtalyan Askerinin Konuşlandırılmasını Onayladı

SOFYA, 19 Mayıs (Xinhua) -- Bulgaristan hükümeti Çarşamba günü, NATO'nun çok uluslu muharebe grubu çerçevesinde ülke topraklarında 800 kadar İtalyan askerinin konuşlandırılmasını onayladı. Hükümet, İtalyan askerlerinin muharebe grubunun operasyon dönemi boyunca gerekli teçhizatla birlikte Bulgaristan'da konuşlandırılacağını açıkladı. Muharebe grubunun lideri İtalya olacak. Diğer yandan Bulgaristan hükümeti, gerekli silah ve teçhizatla birlikte Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 40 kadar askerden oluşan bir askeri birliğin konuşlandırılmasını da onayladı.

Bulgaristan, muharebe grubunda ilk etapta sayıları 140'a kadar çıkabilecek bir grup asker konuşlandırarak temsil edilecek ve daha sonra 15'e kadar askerden oluşan bir konuşlandırma daha yapabilecek. Bulgaristan Savunma Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan açıklamaya göre, ABD ordusu, yaklaşık 150 kişi ve 20'ye kadar araçtan oluşan bir Stryker askeri bölüğünü de Bulgaristan'da konuşlandırmış durumda. NATO yakın zamanda Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya dahil, ittifakın doğu kanadına dört yeni muharebe grubunun konuşlandırılmasını onaylamıştı.