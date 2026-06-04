Bulgaristan'da yüksek saflık oranına sahip altın ve bakır yatağı keşfedildi - Son Dakika
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Bulgaristan'da yüksek saflık oranına sahip altın ve bakır yatağı keşfedildi

Bulgaristan\'da yüksek saflık oranına sahip altın ve bakır yatağı keşfedildi
04.06.2026 23:43
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Komşu Bulgaristan'da, aktif bir maden sahasına sadece 1 kilometre mesafede yeni bir altın ve bakır rezervi keşfedildi. Sondaj çalışmalarında yüksek saflık oranlarına ulaşılan bu yeni sahanın, mevcut altyapıya yakınlığı sayesinde çok düşük maliyetlerle kolayca işletilebileceği belirtiliyor.

Avrupa'nın maden haritasını değiştirecek önemli bir haber komşu Bulgaristan'dan geldi.

'EN BÜYÜK' MADENLERDEN BİRİNİN YANI BAŞINDA

Kanada kökenli madencilik devi DPM Metals, ülke sınırları içinde yer alan Brevene South Porphyry (BSP) sahasında zengin altın ve bakır rezervleri keşfedildiğini açıkladı. Yeni keşfedilen rezerv alanı, başkent Sofya'nın yaklaşık 75 kilometre doğusunda konumlanıyor.

Rezervin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise halihazırda Avrupa'nın en yüksek tenörlü aktif altın-bakır madenleri arasında gösterilen ve DPM Metals’ın en önemli varlığı olan Çelopeç Madeni’ne sadece 1 kilometre mesafede yer alması.

Bulgaristan'da yüksek saflık oranına sahip altın ve bakır yatağı keşfedildi

SONDAJ VERİLERİ GÖZ DOLDURDU

BSP sahasında yürütülen ve halen devam etmekte olan sondaj çalışmalarından gelen ilk veriler, madenin zenginliğini gözler önüne serdi.

Buna göre, sondaj kuyusunda 713 metre boyunca ton başına 1,31 gram altın ve yüzde 1,16 bakır tespit edildi.

Bu sondajın içinde yer alan 398 metrelik daha yoğun kesitte ise değerler ton başına 1,48 gram altın ve yüzde 1,45 bakır seviyesine kadar yükseldi.

Bulgaristan'da yüksek saflık oranına sahip altın ve bakır yatağı keşfedildi

"EKONOMİK OLARAK İŞLETİLMESİ ÇOK KOLAY"

Sektörün lider yayınlarından Mining'den aktarılan bilgilere göre uzmanlar, bu yeni keşfin BSP sahasını "potansiyel olarak çok yüksek tenörlü bir porfiri sistemi" haline getirdiğini belirtiyor.

Bununla birlikte, yeni bulunan rezervlerin yirmi yılı aşkın süredir aktif üretimde olan Çelopeç madencilik altyapısına bu denli yakın olması büyük bir lojistik avantaj sağlıyor.

Uzmanlar, bu durumun yeni madenin gelecekteki kurulum ve işletme maliyetlerini ciddi oranda düşüreceğini ve ekonomik olarak işletilmesini büyük ölçüde kolaylaştıracağını ifade ediyor.

Bulgaristan, Ekonomi, Güncel, Maden, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Bulgaristan Bulgaristan'da yüksek saflık oranına sahip altın ve bakır yatağı keşfedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan'da yüksek saflık oranına sahip altın ve bakır yatağı keşfedildi - Son Dakika
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