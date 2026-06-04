Bulgaristan\'da yüksek saflık oranına sahip altın ve bakır yatağı keşfedildi

Avrupa'nın maden haritasını değiştirecek önemli bir haber komşu Bulgaristan'dan geldi.

'EN BÜYÜK' MADENLERDEN BİRİNİN YANI BAŞINDA

Kanada kökenli madencilik devi DPM Metals, ülke sınırları içinde yer alan Brevene South Porphyry (BSP) sahasında zengin altın ve bakır rezervleri keşfedildiğini açıkladı. Yeni keşfedilen rezerv alanı, başkent Sofya'nın yaklaşık 75 kilometre doğusunda konumlanıyor.

Rezervin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise halihazırda Avrupa'nın en yüksek tenörlü aktif altın-bakır madenleri arasında gösterilen ve DPM Metals’ın en önemli varlığı olan Çelopeç Madeni’ne sadece 1 kilometre mesafede yer alması.

SONDAJ VERİLERİ GÖZ DOLDURDU

BSP sahasında yürütülen ve halen devam etmekte olan sondaj çalışmalarından gelen ilk veriler, madenin zenginliğini gözler önüne serdi.

Buna göre, sondaj kuyusunda 713 metre boyunca ton başına 1,31 gram altın ve yüzde 1,16 bakır tespit edildi.

Bu sondajın içinde yer alan 398 metrelik daha yoğun kesitte ise değerler ton başına 1,48 gram altın ve yüzde 1,45 bakır seviyesine kadar yükseldi.

"EKONOMİK OLARAK İŞLETİLMESİ ÇOK KOLAY"

Sektörün lider yayınlarından Mining'den aktarılan bilgilere göre uzmanlar, bu yeni keşfin BSP sahasını "potansiyel olarak çok yüksek tenörlü bir porfiri sistemi" haline getirdiğini belirtiyor.

Bununla birlikte, yeni bulunan rezervlerin yirmi yılı aşkın süredir aktif üretimde olan Çelopeç madencilik altyapısına bu denli yakın olması büyük bir lojistik avantaj sağlıyor.

Uzmanlar, bu durumun yeni madenin gelecekteki kurulum ve işletme maliyetlerini ciddi oranda düşüreceğini ve ekonomik olarak işletilmesini büyük ölçüde kolaylaştıracağını ifade ediyor.