Bulut muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Politika Bulut muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bulut muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

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Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Fen İşleri Müdürlüğü bahçesinde yemekli gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Bulut'un yanında AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkanı Mustafa Tohumcu, Ramazan Servet, belediye birim müdürleri katıldı.


Mahalle muhtarları, sorunlarını, taleplerini dile getirdiler. Bulut, Muhtarların sorunlarını dinleyerek, çözümü için ilgili müdüre talimat verdi.


AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş ise, Her zaman muhtarların yanında olduklarını ifade etti. - KİLİS

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
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