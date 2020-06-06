Bulut'tan Kilis'in il oluşunun 25'inci yıl dönümünü mesajı - Son Dakika

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis'in il oluşunun 25'inci yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Başkan Bulut, Kilis'in 6 Haziran 1995 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname ile il statüsüne kavuştuğunu belirtti.



Bulut, " Türkiye'nin en genç illerinden birisi olan Kilis'imiz, il oluşunun 25. yıl dönümünde sahip olduğu doğası, turizmi, ekonomisi, tarımı, eğitimi ve mevcut potansiyelleriyle ulaşmak istediği refah düzeyine doğru sağlam ve emin adımlarla ilerlemektedir. İlimizin sosyal, kültürel, ekonomik ve beşeri yönden daha iyi yerlere gelebilmesini sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız; özel ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmalarını, birlik, beraberlik ve uyum içerisinde sürdürmektedir. İlimiz altyapıdan üst yapıya, eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden spor ve kültür hizmetlerine varıncaya kadar her konuda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Günümüzde, birçok yatırım ve proje hali hazırda devam etmektedir. Gelecekte de yapılacak yeni yatırımlar ile birlikte, Kilis'imiz çok daha gelişmiş bir şehir haline gelecektir. İlimizi daha güzel ve daha müreffeh günlere taşıma azim ve gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Kilis'in sorunlarının çözümünde bugüne kadar her türlü destek ve katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Mutlu ve huzurlu bir gelecek temennisiyle saygı ve sevgiler sunuyorum" dedi. - KİLİS