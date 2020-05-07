Bundesliga 16 Mayıs'ta başlıyor!

Spor Arena Dış Haberler | Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle 16 Mart tarihinde askıya alınan Bundesliga, 16 Mayıs'tan itibaren yeniden başlıyor.



Bundesliga yönetimi, ligin 16 Mayıs Cumartesi günü yeniden başlayacağını ve kalan maçların seyircisiz oynanacağını resmen duyurdu.



Antrenmanlara en erken dönen takımların başında gelen Alman ekiplerinin, 16 Mayıs'a kadar hazır olması bekleniyor.



MERKEL YEŞİL IŞIK YAKTI



Alman hükümeti, kademeli olarak normal hayata dönüş süreci kapsamında pandemi önlemlerini esnetme kararı almıştı. Bu karar kapsamında, futbol liglerinin kaldığı yerden devam edilmesine izin verilmişti.



ÇALIŞMA BAKANLIĞI ONAYLADI



1. ve 2. Futbol Liglerinin yeniden başlaması konusunda Almanya Kulüpler Birliğinin (DFL) hazırladığı "test ve hijyen tasarısına" Çalışma Bakanlığı onay vermişti.



10 POZİTİF VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ



Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapıldığı belirtildi. Testler sonucu 10 kişide virüse rastlandığı açıklanmıştı.



