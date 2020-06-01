Bundesliga'nın deplasman fatihi RB Leipzig! Köln deplasmanında iddaa'da galibiyetlerine...

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KÖLN - RB LEIPZIG



Salgın dönüşünü 2 beraberlikle yapan Köln, Sebastiaan Bornauw'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalınca Hoffenheim'a direnememiş ve geçtiğimiz maç haftasını 3-1 mağlup noktalamıştı.



99'lu stoperin yokluğunda Toni Leistner'in savunma partnerinin Jorge Mere olması bekleniyor...



TD Markus Gisdol'un en büyük gol umutları Mark Uth ve Jhon Cordoba olacak. Simon Terodde ve Anthony Modeste son maçlarda kulübede bekliyor.



RB Leipzig cephesinde ise Mainz deplasmanında harikalar yarattıktan sonra muhtemelen sezonu kapatan Yussuf Poulsen'in yokluğunun üzüntüsü yanında Kevin Kampl belirsizliği söz konusu...



Alman asıllı Sloven yıldız bu sezon Bundesliga'da sadece 6 maçta şans bulabildi. Freiburg ve Mainz maçlarında asist katkısı vermişti ama 2-2 berabere kaldıkları Hertha maçında oynatılmadı.



Poulsen ve Kampl'ın sakatlıkları dışında sol bek Marcel Halstenberg de cezalı. TD Julian Nagelsmann'ın savunma dörtlüsünün "Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino" olması bekleniyor.



%32'lik kesim, Şampiyonlar Ligi bileti için çekiştiği rakiplerinin kazandığı haftada RB Leipzig'ten de galibiyet bekliyor.



Coutinho, Bayern'deki ilk golünü Köln'e atmıştı! Hatırlayalım...











