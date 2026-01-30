Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalova ait havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde konaklayan D.Y. ve B.Y'nin 3 yaşındaki kızları İ.S.Y. havuza düştü.
Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.
Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bungalov Havuzunda Boğulma Tehlikesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?