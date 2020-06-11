AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan için verilen sözlerin ve hizmetlerin takipçisi olduklarını belirtti.



Başkan Bünül, yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde göreve gelen CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın ilk icraatının işçi kıyımı olduğunu ileri sürerek, işten atılan 316 işçinin yerine yaklaşık 400 işçi aldığını söyledi.



CHP'li Ceyhan Belediyesinin ihtiyacı olan vatandaşlara her ay 400 liralık alışveriş kartı sözü verdiğini ancak bugüne kadar hiç bir vatandaşa alışveriş kartı verilmediğini söyleyen Bünül, Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasının ardından yerine belediye meclis üyelerinden Hülya Erdem'in seçildiğini ve Erdem'in de yapacağı hizmetlerin takipçisi olacaklarını bildirdi. - ADANA