Bünyamin Gökçülü’den eğitim ve yapay zekâ üzerine çarpıcı değerlendirmeler

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan programda Klinik Psikolog Metin Aydın, Boğaziçi Enstitüsü Kurucusu Bünyamin Gökçülü’yü ağırladı. Programda eğitimden kariyer planlamasına, yapay zekânın geleceğinden gençlerin gelişimine kadar birçok başlık ele alınırken, Gökçülü’nün değerlendirmeleri dikkat çekti.

EĞİTİM SİSTEMİ VE KARİYER PLANLAMASINA FARKLI BAKIŞ

Programda insan kaynakları süreçlerine değinen Bünyamin Gökçülü, bireylerin yalnızca CV üzerinden değil, sahip oldukları yetenekler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “İnsan kaynakları bir kişiyi cv bazlı değil, yetenek bazlı değerlendirmeli” diyen Gökçülü, bu yaklaşımın daha doğru sonuçlar vereceğini ifade etti.

Eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gökçülü, üniversitenin önemine dikkat çekerek, “Üniversite, tek başına gerekli ve yeterli” ve “Üniversiteyi yetersiz ve gereksiz kılan bir zihniyet olmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte üniversiteye gitmeden meslek edinmenin bazı alanlarda mümkün olabileceğini ancak bunun her sektör için geçerli olmadığını belirtti.

YAPAY ZEKÂ VE EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM

Yapay zekânın günümüzde bu kadar yaygın kullanılmasının en önemli nedeninin erişilebilirlik olduğunu belirten Gökçülü, “Bugün yapay zekayı çok kullanıyor olmamızın sebebi herkes tarafından erişilebiliyor olması” dedi.

Eğitim dünyasında bilgiye ulaşma süreçlerinin değiştiğini ifade eden Gökçülü, “Eğitim dünyasının gidişatında, bilgi edinme ve hapsetme kısmından bahsedersek bu AI ile çok daha mümkün” değerlendirmesinde bulundu. Bu gelişmelerin eğitim sisteminde önemli dönüşümleri beraberinde getireceği vurgulandı.

GENÇLERE UYARI: POPÜLER OLANIN PEŞİNDEN GİTMEYİN

Programda gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Gökçülü, popüler olanın peşinden gitmek yerine bireylerin kendi iç dünyalarına yönelmeleri gerektiğini söyledi. “Gençlerin popüler olandan uzak durup içe dönmeleri gerekiyor” ifadeleriyle dikkat çeken Gökçülü, bu yaklaşımın doğru kariyer planlamasında belirleyici olacağını vurguladı.

İçsel farkındalığın önemine dikkat çeken Gökçülü, bireylerin kendi potansiyellerini keşfetmelerinin hem kişisel hem de mesleki başarı açısından kritik rol oynadığını ifade etti.