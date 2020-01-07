Bünyan'da Ocak Ayı Muhtarlar Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan'da Ocak Ayı Muhtarlar Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bünyan'da Ocak Ayı Muhtarlar Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Bünyan'da 2020 yılının ilk Mahalle Muhtarları, Halk Günü ve Güvenlik Toplantısı yapıldı.

Bünyan'da Ocak Ayı Muhtarlar Toplantısı yapıldı, System.String[]

Bünyan'da 2020 yılının ilk Mahalle Muhtarları, Halk Günü ve Güvenlik Toplantısı yapıldı.


Bünyan Kaymakamı Ömer şahin Başkanlığında yapılan toplantıya Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Emniyet Müdür Vekili Cumhur Özalp, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ünal Hasdemir, daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun," 2020 yılı Ocak ayı muhtarlar toplantımızı gerçekleştirdik. Muhtarlarımız mahallelerinizdeki her bir hanenin sevincini de hüznünü de eksiğini de en iyi şekilde bilen ve belediye olarak bizlerin yapacağı hizmetlere en somut katkı ve önerileri sunacak kişiler. Bu nedenle muhtarlarımızla sürekli görüş alışverişi yapmayı, sorunları ve talepleri ivedilikle çözüme kavuşturmayı çok önemsiyoruz.Bünyan olarak tüm dinamiklerimizle oluşturduğumuz uyum kültürü devam edecek ve inşallah güzel hizmetler üretmeye, yeni proje ve yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Muhtarlar toplantıda tek tek söz alarak, öneri sorun ve taleplerini ilettiler. - KAYSERİ

Özkan Altun, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 661 lira oldu!
Kasım Süleymani'nin cenazesinde 40 kişinin yaşamına mal olan izdihamdan ilk görüntüler Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek Bikinili poz paylaşan Muslera'nın eşinin kusursuz fiziği dikkat çekti!

Son Dakika Haberleri
20:11 Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi - Son Dakika
20:07 Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Eski uygulama aynen devam edecek" - Son Dakika
20:02 Kalın: "Meşru Libya hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
20:02 Manisa'da belediye ekipleri, kar nedeniyle evinde doğum yapan kadını hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
19:56 İletişim Başkanlığından Türkakım doğalgaz boru hattının açılışıyla ilgili açıklama - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 20:12:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bünyan'da Ocak Ayı Muhtarlar Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]