Bünyan'da zabıta ekipleri semt pazarında maske ve dezenfektan dağıttı - Son Dakika

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun , normalleşme sürecinde de tedbiri asla elden bırakmayacaklarını, vatandaşların sağlığı için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.

Vatandaşları virüsten korunma yolları hakkında bilgilendiren ekipler, alışveriş esnasında sosyal mesafenin korunması konusunda da denetimlerini sürdürdü.

Karakaya Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde zabıta ekipleri, vatandaşlara ve esnafa maske ile dezenfektan dağıttı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, mahallelerde kurulan pazar alanlarının girişinde bekleyen belediye ekipleri, vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtımını sürdürüyor.

Kayseri 'nin Bünyan ilçesinde zabıta ekipleri semt pazarında maske ve dezenfektan dağıttı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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