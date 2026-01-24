Bünyan'daki Cam Teras Ziyaretçi Akınına Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bünyan'daki Cam Teras Ziyaretçi Akınına Geçti

24.01.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bünyan'daki cam teras, 100 bini aşkın ziyaretçi çekti; yeni teras ile hedef 200 bin.

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde kayalıkların üzerine inşa edilen cam terası geçen yıl 100 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Kışın karla kaplanan ilçedeki cam teras, dronla görüntülendi. İlçede ikinci cam terasın yapım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, "Geçen sene cam teras bölgemizi 100 binin üzerinde insan ziyaret etti. İnşallah bu seneki yapacağımız çalışmalarla birlikte bu sayıyı 150-200 binlere taşıyacağız" dedi.

Bünyan ilçesindeki cam terasın yapımı, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi iş birliğiyle 2023 yılında tamamlandı. Tarihi çok eskiye dayanan mağaraların bulunduğu kayalıkların üzerine inşa edilen terası, binlerce kişi ziyaret etti. Yeşil doğadan yaklaşık 250 metre yüksekliğe inşa edilen cam teras, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara izleme fırsatı sunuyor. Yün halıları, gilaburusu ve tarihi yapıları ile ünlü Bünyan ilçesinde, ikinci cam terasın yapım çalışmaları sürüyor. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, "Bünyan'ımız Kayseri merkeze 38 kilometre mesafede olan çok şirin bir ilçemizdir. Bünyan tam bir Selçuklu şehridir. Türkiye'de bünyesinde 2 tane han bulunduran tek ilçe Bünyan'dır. Karatay Hanı ve Sultan Hanımız var. Bünyan'ımız, havasıyla, suyuyla, insanlarımızın sıcaklığıyla Kayseri'mizin ciddi manada dikkatini çeken bir yerdir" diye konuştu.

'100 BİNİN ÜZERİNDE İNSAN ZİYARET ETTİ'

Yeni yapılan çalışmalarla ziyaretçi sayılarını artıracaklarını belirten Başkan Selahattin Metin, "Geçen sene cam teras bölgemizi 100 binin üzerinde insan ziyaret etti. Bakın, bu çok önemli bir rakam. İnşallah bu seneki yapacağımız çalışmalarla birlikte bu sayıyı 150-200 binlere taşıyacağız. Her hafta sonu mutlaka cam terasa dışarıdan gelenlerle sohbet ediyorum. Sivas'tan, Kahramanmaraş'tan, Gaziantep'ten, Nevşehir'den ve Şanlıurfa'dan gelen insanları gördüm. Birinci cam terasımız yaklaşık 3 yıl önce yapılmış. Fakat sadece cam teras var. İkincisine başladık. Valimiz sağ olsun. Büyük destekleriyle bize ödenek çıkarttı. Cam terasa vatandaş geldiği zaman, yiyeceği, içeceği zaman geçireceği bir yer yok. Sadece o güzellikleri izliyor ve gidiyorlar. İkinci cam terastaki hedefimiz şu; Sabahleyin eşinizle birlikte gelip kahvaltınızı yapacaksınız. Küçük çocuklarınız varsa, oyun evlerimiz olacak. Başlarında ablalarıyla birlikte oyun oynayacaklar. Çok güzel vakitler geçirecekler. Tüm vatandaşlarımızı bu sene mayıs ayından itibaren Bünyan'da misafir etmekten şeref duyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bünyan'daki Cam Teras Ziyaretçi Akınına Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor 2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Rafa Silva ilk günden Benfica’da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 13:54:03. #7.11#
SON DAKİKA: Bünyan'daki Cam Teras Ziyaretçi Akınına Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.