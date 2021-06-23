Burak Süleyman Bandırmaspor'da

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor dış transferde Burak Süleyman ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor Göztepe'de forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat - 10 numara oyuncusu Burak Süleyman ile anlaşma sağladı. Futbol kariyerinde Sancaktepe, Gölcükspor, Kocaelispor ve son olarak Göztepe'de forma giyen genç oyuncunun çıktığı 188 maçta 45 kez ağları havalandırdığı ifade edildi. - BALIKESİR