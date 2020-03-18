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Burak ve Larissa Gacemer'den Corona Virüs önlemi
6 saat önce
Larissa Gacemer, 2011 yılında Burak Gacemer ile nikah masasına oturdu.
Larissa Gacemer, 2011 yılında Burak Gacemer ile nikah masasına oturdu. 2017'de Türk vatandaşlığına geçen Larissa Gacemer, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.
"ELLERİMİZİ YIKAYALIM"
Mutlu çift bu kez takipçilerini Corona Virüs salgınıyla ilgili uyardı. El hijyeninin önemine vurgu yapan ikili videonun altına "Şaka maka fark etmez. Ellerimizi yıkayalım" notunu düştü.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:25
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