Burak Yılmaz'ın peşini bırakmıyorlar!

Serie A takımlarından Lecce, Burak Yılmaz için bir kez daha siyah beyazlı ekibin kapısını çakma hazırlığında...



Daha önce golcü futbolcu için 2 kez Beşiktaş'ın kapısını çalan İtalyan ekibi Lecce Ocak'ta bir hamle daha yapacak.



Ancak yönetimin teklifi değerlendirmesi beklenmiyor.