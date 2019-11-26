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Burak Yılmaz'ın peşini bırakmıyorlar!

6 saat önce

Serie A takımlarından Lecce, Burak Yılmaz için bir kez daha siyah beyazlı ekibin kapısını çakma hazırlığında.

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Serie A takımlarından Lecce, Burak Yılmaz için bir kez daha siyah beyazlı ekibin kapısını çakma hazırlığında...


Daha önce golcü futbolcu için 2 kez Beşiktaş'ın kapısını çalan İtalyan ekibi Lecce Ocak'ta bir hamle daha yapacak.


Ancak yönetimin teklifi değerlendirmesi beklenmiyor.

İtalya Serie A, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Lecce, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:18 
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