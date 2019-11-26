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Burak Yılmaz'ın peşini bırakmıyorlar!
6 saat önce
Serie A takımlarından Lecce, Burak Yılmaz için bir kez daha siyah beyazlı ekibin kapısını çakma hazırlığında.
Serie A takımlarından Lecce, Burak Yılmaz için bir kez daha siyah beyazlı ekibin kapısını çakma hazırlığında...
Daha önce golcü futbolcu için 2 kez Beşiktaş'ın kapısını çalan İtalyan ekibi Lecce Ocak'ta bir hamle daha yapacak.
Ancak yönetimin teklifi değerlendirmesi beklenmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:18
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