Burak Yılmaz ve Zeki Çelik attı, Lille kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi.

Lille, ligin 6. haftasında Meinau Stadı'nda Strasbourg'a konuk oldu.

Lille, 21. dakikada Zeki Çelik, 53. dakikada Renato Sanchez ve 68. dakikada Burak Yılmaz'ın golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.

Zeki, bu sezon Lille formasıyla ilk golünü atarken, Burak, geçen haftaki Nantes maçının ardından ikinci kez ağları sarstı.

Fransa temsilcisindeki bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı ise 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde puanını 14'e yükselten Lille maç fazlasıyla lider olurken, 3 puanlı Strasbourg 18. sırada kaldı.