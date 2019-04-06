Son Dakika Haberleri: Buraya Dönmek Benim İçin Çok Özel"

Buraya Dönmek Benim İçin Çok Özel"

1 saat önce

Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Didier Drogba, tekrar sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Buraya Dönmek Benim İçin Çok Özel
Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Didier Drogba, tekrar sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı Türk Telekom Stadı'nda takip eden Drogba, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray'da 2013-2014 yıllarında 1,5 sezon forma giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu, "Buraya dönmek benim için çok özel. Gittiğimden bu yana neredeyse 5 yıl sonra ilk kez bu stada geri geldim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok özlemişim." ifadelerini kullandı.

Drogba, Galatasaray'ın ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin çok önemli olduğunu aktararak, "Hiçbir maç kolay değil ama şampiyonluk mücadelemizi sürdürebilmek için bu derbiden iyi sonuç almamız gerekiyor. Bugün iyi bir oyun sergileyerek iyi bir galibiyet aldık. Bu tür maçlarda böyle sonuçlar alabilmek önemli." diye konuştu.

Karşılaşmadan önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen Drogba, tecrübeli teknik adamla ne konuştuklarının sorulması üzerine esprili bir şekilde, "Fatih Terim ile geri gelme konusunu konuştuk. Ona benimle sözleşme yapmasını ve bedava oynayabileceğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın gelenekleri olan tarihi bir kulüp olduğunu vurgulayan Didier Drogba, "Her zaman da böyle kalacak. Oyuncular gelir geçer, ama bu kulüp ve taraftarı büyüyerek kalmaya devam eder. Galatasaray'ın geleceği konusunda en ufak bir endişem yok. Her şey iyi gidecektir." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:59 Kaynak: AA

Didier Drogba, Galatasaray, Spor
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