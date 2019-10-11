Son Dakika Haberleri: Burçin Terzioğlu yeni karakteri "Leyla"yı anlattı!
Son Dakika Güncel Burçin Terzioğlu yeni karakteri 'Leyla'yı anlattı!

Burçin Terzioğlu yeni karakteri "Leyla"yı anlattı!

1 saat önce

Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX'un yeni dizisi "Kurşun"da cesur ve korkusuz gazeteci Leyla'yı canlandıran Burçin Terzioğlu, rolünü ve karakterine nasıl hazırlandığını anlattı.

Burçin Terzioğlu yeni karakteri

Makyajı, kostümü, saçı ve stylingi ile 70'li yıllara geri dönen Burçin Terzioğlu, yeni karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dönem dizisinde güçlü bir gazeteciyi oynamanın kendisine çok cazip geldiğini belirten Terzioğlu, 70'li yılların haber ve fotoğraflarını inceleyerek ön hazırlık yaptığını söyledi.

Leyla karakterinin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden başarılı oyuncu, rolünü ise şöyle anlattı: "70'li yılların Türkiye'sinde kendini dürüst ve gerçek haberler yapmaya adamış, ailesinin içinde yaşadığı tüm çıkmazlar ve acımasızlıklara rağmen direnmiş, gücünü hiç kaybetmemiş, yanlış yollara sapmamış ve bunun mücadelesini verirken hep yalnız kalmış, tek başına savaşmış, korkularından aşık bile olamamış genç bir gazeteci Leyla Devrim. Çözülemez sorunlar karşısında koruyabildiği cesareti ve dirayeti karakteri, renkli ve tutkulu bir hale getiriyor. Dönemin sıkıntılı zamanlarını anlatma şekli, adaleti savunurken verdiği savaşın içindeki kısmi yenilgilere bakışı senaryoda çok gerçekçi anlatılmış. Bu da Leyla'yı sevmemde büyük etki sağladı."

Burçin Terzioğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:45 Kaynak: Bültenler
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