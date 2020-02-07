Burcu Esmersoy 'Berk'in düğünü olsa giderim' dedi, ünlüler dünyası ikiye bölündü - Son Dakika
Son Dakika Magazin Burcu Esmersoy 'Berk'in düğünü olsa giderim' dedi, ünlüler dünyası ikiye bölündü - Son Dakika Magazin

Burcu Esmersoy 'Berk'in düğünü olsa giderim' dedi, ünlüler dünyası ikiye bölündü

6 saat önce

BEĞENMESEM SAÇMA OLURDUÖnceki gün Hasköy Tersane İstanbul'da görüntülenen Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz'la sevgilisi Berrak Tüzüataç'ın fotoğrafını beğenmesi hakkında "İkisi de keyifli bir anını paylaşmış, ben de gördüm beğendim. Beğenmeden geçmek çok saçma olurdu.

Burcu Esmersoy 'Berk'in düğünü olsa giderim' dedi, ünlüler dünyası ikiye bölündü, System.String[]

BEĞENMESEM SAÇMA OLURDU


Önceki gün Hasköy Tersane İstanbul'da görüntülenen Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz'la sevgilisi Berrak Tüzüataç'ın fotoğrafını beğenmesi hakkında "İkisi de keyifli bir anını paylaşmış, ben de gördüm beğendim. Beğenmeden geçmek çok saçma olurdu. Bence çok güzel gözüküyorlar" dedi. "Düğün yaparlarsa gider misiniz?" sorusuna da "Davet ederlerse giderim tabii ki, neden gitmeyeyim?" yanıtını verdi.


BERK SUYABATMAZ: KABAK TADI VERDİ!


Burcu Esmersoy'un bu açıklamasının dün internet sitelerinde yayınlanmasının ardından Berk Suyabatmaz'dan beklenmedik bir açıklama geldi. Suyabatmaz, Instagram hesabında şu yazıyı paylaştı: "Sanki biraz kabak tadı verdi. Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum."


Siz olsaydınız ne yapardınız


? Billur Kalkavan: Eski sevgilim düğününe beni çağırırsa giderim, gittim de. Gelin rahatsız olmadı. Niye olsun ki, bitmiş geçmiş gitmiş.


? Seçkin Piriler: Hiç işim olmaz. Asla gitmem.


? Ziynet Sali: Bu çok saçma bir şey, tabii ki gitmem.


? Bade İşçil: Eğer eski eşim evlenecekse, benim o kişiyi tanımam lazım. Çünkü arada oğlum var. Oğlum kimin yanında olacak, bilmek isterim. İşin özü düğüne çağrıldıysam giderim. Bizler düğünlere cenazelere giden, örf adet toplumuyuz.


? Behzat Gerçeker: Burcu (Esmersoy) eski eşinin ilişkisi umurunda değilmiş gibi davranıyor. Ama ben umursadığını düşünüyorum.


Burcu Esmersoy, İstanbul, Hasköy, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:29 
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