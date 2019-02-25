Son Dakika Haberleri: Burcu Tatlıses'ten İki Yakada İki Konser!

Burcu Tatlıses'ten İki Yakada İki Konser!

46 dakika önce

Son albümüyle müzik eleştirmenlerini etkilemeyi başaran, söz yazarı ve müzisyen Burcu Tatlıses, bu hafta İstanbul'da iki özel konser gerçekleştirecek.

Burcu Tatlıses'ten İki Yakada İki Konser!, System.String[]

Başarılı müzisyen, 27 Şubat Çarşamba akşamı Aqua Florya Hayal Kahvesi'nde sahne alırken, 28 Şubat Perşembe akşamı da Hayal Kahvesi Emaar'da performans sergileyecek.

En sevilen şarkılarını misafirleri için söyleyecek olan Burcu Tatlıses, İstanbul'un iki yakasını aşk şarkılarıyla bir araya getirecek ve İstanbullu dinleyenlerine unutulmaz iki gece yaşatacak.

Bu özel gecelerin biletleri ise Biletix'te...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:46 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Burcu Tatlıses, Güncel
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