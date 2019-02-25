Burcu Tatlıses'ten İki Yakada İki Konser!

Başarılı müzisyen, 27 Şubat Çarşamba akşamı Aqua Florya Hayal Kahvesi'nde sahne alırken, 28 Şubat Perşembe akşamı da Hayal Kahvesi Emaar'da performans sergileyecek.

En sevilen şarkılarını misafirleri için söyleyecek olan Burcu Tatlıses, İstanbul'un iki yakasını aşk şarkılarıyla bir araya getirecek ve İstanbullu dinleyenlerine unutulmaz iki gece yaşatacak.

Bu özel gecelerin biletleri ise Biletix'te...