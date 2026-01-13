Burdur Aile Akademisi\'nde Eğitim Programları

Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Aile Akademisi'nde aileye yönelik eğitimler aralıksız sürüyor. Akademide evlilik öncesi eğitimlerden çocuk gelişimine, aile içi iletişimden şiddetle mücadeleye kadar birçok alanda eğitim programları uygulanıyor. Bu çerçevede, aile içi şiddetle mücadele amacıyla 37 şiddet uygulayan faile yönelik gizlilik esasına dayalı ve bire bir yürütülen eğitim programı 13 hafta sürdü.

13 Kasım'da kurulan Aile Akademisi çerçevesinde, evlilik ve aile kurumunun güçlendirilmesi, aile bireylerinin iletişim ve sorun çözme becerilerinin artırılması amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici ve rehberlik edici hizmetler sunuluyor. Ayrıca 6284 sayılı Kanun çerçevesinde şiddet mağdurlarına ve şiddet uygulayanlara yönelik danışmanlık hizmetleri ile grup çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede, aile içi şiddetle mücadele amacıyla 37 şiddet uygulayan faile yönelik gizlilik esasına dayalı ve birebir yürütülen eğitim programı, 13 hafta sürdü. Programı başarıyla tamamlayan 37 fail, belge almaya hak kazandı. Burdur, Türkiye genelinde faillere yönelik düzenlenen eğitimlerde en yüksek katılımın sağlandığı il oldu.

"Aile içi iletişim becerilerine yönelik bireysel ve grup çalışmaları yapıyoruz"

Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Çakır, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu belirterek, "Güçlü aile güçlü toplum demektir. Bu anlayışla ilimizde Aile Akademisi'ni kurduk. Akademi kapsamında evlenmek isteyen gençlere evlilik öncesi eğitimler, evli olup sorun yaşayan çiftlere ise aile içi iletişim becerilerine yönelik bireysel ve grup çalışmaları yapıyoruz. Zaman zaman ailelerimiz çocuklarıyla birlikte bu eğitimlere katılıyor" dedi.

"Türkiye genelinde ilk kez yüksek katılımla tamamlanan bir fail eğitimi gerçekleştirildi"

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında faillere yönelik de çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Çakır, "2025 yılı içerisinde 50 kadının eşini kurumumuza davet ederek ön görüşmeler yaptık. Ardından 13 hafta süren eğitim programı düzenledik. Program sonunda 37 erkek belge almaya hak kazandı. Türkiye genelinde ilk kez yüksek katılımla tamamlanan bir fail eğitimi gerçekleştirildi" diye konuştu.

"Özellikle annelerimize yönelik çalışmalar yürütüyoruz"

Aile Akademisi'nde verilen eğitimlere ilişkin bilgi veren Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Esra Duygu Akbaş ise, "Ailelerimize ebeveynlik eğitimleri veriyoruz. Dijital bağımlılık, çocuk bakımı gibi konularda özellikle annelerimize yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Eğitimler sonrasında ailelerimizin takibini yapıyor ve geri dönüşler alıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURDUR