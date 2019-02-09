Burdur Bucak'taki Salgının Nedeni 'Norovirus'

Bucak
'taki salgının nedeni 'norovirus'
BURDUR'un Bucak ilçesinde günlerdir bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuran hastaların sayısı 3 bin 366'ya ulaştı. Valilik, salgına 'norovirus' adlı virüsün neden olduğunu açıkladı ve bulaştırıcılığının 3 hafta olduğunu belirterek insanların hijyene dikkat etmesi gerektiği konusunda uyardı.
Bucak'ta 3 Şubat'ta içme suyuna karışan bakterinin sebep olduğu bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı 3 bin 366'ya ulaştı. Burdur
Valiliği'nden yapılan açıklamada, salgına 'norovirus' adlı virüsün neden olduğunun etkilenen kişilerden alınan örneklerin laboratuvar tetkiki sonucu saptandığı belirtildi. Virüse karşı gerekli tedbirlerin alındığı ancak enfeksiyonun bulaştırıcılığının 3 hafta olduğu kaydedilen açıklamada, vatandaşların kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.
HASTANELERE BAŞVURU 3366 Bucak Belediyesi
'nin hafta sonu koruma bandı oluşturulan su kaynakları etrafındaki çalışmalarına devam edeceği, depoların standartlarıyla ilgili çalışmaların süratle yürütüleceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Okullarımız, pansiyonlarımızda da su depolarının temizliği titizlikle yaptırılmaktadır. Bazı halk çeşmeleri de sabahtan itibaren tedbir amaçlı kaynaktan kesilmiştir. Şebeke suları güvenle içilebilmektedir. Şu ana kadar saat 09.00 itibariyle ilçedeki hastanelere 3 bin 366 vatandaşımız bu şikayetle başvurmuş olup, her ne kadar gerekli tedbirler alınmış olsa da bu virüs enfeksiyonunda kişinin bulaştırıcılığının 3 hafta kadar sürebileceği, aynı hanedeki kişilerin birbirlerine etkeni bulaştırabileceği, bu yüzden de kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat edilmesi gerektiği, özellikle tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve yiyeceklerin çok iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması önemle hatırlatılması gereken tedbirlerdir. Son 24 saat içinde sağlık kuruluşlarına başvuru sayısı azalarak 360 hastaya düşmüştür."
KÖY ÇEŞMELERİ DE VİRÜSLÜ ÇIKTI
Bucak Kaymakamlığı, Bucak ve Burdur sağlık müdürlükleri, köylerdeki içme suları ve halk çeşmelerinden de numuneler alarak tahlile gönderdi. Halkın içme suyunu karşılamak için akın ettiği 31 kaynak ve çeşmelerde yapılan incelemelerde ise bazı çeşmelerde de kirlilik tespit edildi. Kocakavak çeşmesiyle Kumar Yaylası'ndaki çeşmeler ve Bucak- Kestel
Köyü yolu üzerindeki Akçapınar Mevkisi'nde bulunan Üzümlübel Çeşmesi'nde de kirliliğe rastlandı. Bucak Kaymakamlığı, köy ve halk çeşmelerinin salgını tetiklediği düşüncesiyle iş makineleriyle borularını keserek, suları derelere verdi.
'TEMİZ SUYDU'
Üzümlübel Köyü Muhtarı Hüseyin Yılmaz, "Kestel yolu üzerinde Akçapınar Mevkisi'nde bulunan halk çeşmesinden, yıllardan beri özellikle Bucak'tan gelenler içme suyu olarak kullanmak için damacanalarla su alır. Temiz bir suydu. Bucak ve Burdur
Sağlık Müdürlükleri'nden gelen ekipler bu çeşmemizden de su numunesi aldı. Numunelere yapılan tahlil sonucu çeşmenin sağlığa zararlı olduğu ortaya çıktı. Bucak Kaymakamlığı tarafından gelen personel halk çeşmesinin suyunu kesti. Kısa sürede yapılan çalışmalar sonucu alınan tedbirlerden memnun kaldık. Çeşmenin suyunun ileriki günlerde yapılacak tahliller sonucu temiz hale gelmesi halinde tekrar verilecek" dedi.
3 ŞUBAT'TA BAŞLADI
Bucak'ta 3 Şubat tarihinde başlayan ve şehir şebekesinin neden olduğu anlaşılan salgında, bölgede bulunan sondaj kuyularına müdahale edildi. İlk tedbir olarak içme suyunun kesildiği bölgede depo ve şebeke suyu boşaltıldı, şok klorlamalar yapıldı. 26 sondaj kuyusu bulunan şehirde, kuyulardan 22'si şehir şebekesine içme suyu vermek için kullanılıyor. Yapılan tahlil sonuçlarına göre ise kuyulardan 2'sinde bakteriye rastlandı. Şehir içindeki kuyularda yapılan tahlil sonuçlarına göre ise 2 kuyuda virüse rastlandı. Bu suları kullanamayan vatandaşlar temiz su içebilmek için çevredeki halk çeşmelerine ve köy çeşmelerine giderek içme suyu ihtiyacını karşılamaya çalıştı.