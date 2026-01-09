Burdur\'da 14 Hayvan Elektrik Akımında Telef Oldu

Burdur'da besicilik yapan bir kişinin ahırında elektrik akımına kapılan 14 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kayış köyünde Mevlüt Kurt'a ait ahırda, süt sağma makinesinden kaynaklandığı değerlendirilen elektrik kaçağı nedeniyle büyükbaş hayvanlar akıma kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi.

Yapılan incelemede ahırda bulunan 14 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.