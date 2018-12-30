Burdur'da 4 Araç Birbirine Girdi: Biri Şehit Babası 2 Ölü, 8 Yaralı
29 dakika önce
Burdur'un Gölhisar ilçesi yakınlarında, 4 aracın karıştığı trafik kazasında şehit babası Hasan Savcı (71) ile Mehmet Eroğuz (22) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Burdur
'un Gölhisar
ilçesi yakınlarında, 4 aracın karıştığı trafik kazasında şehit babası Hasan Savcı (71) ile Mehmet Eroğuz (22) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gölhisar- Denizli
yolunun Çamköy
yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen kazada 4 araç birbirine girdi. Otomobillerde bulunan Mehmet Eroğuz ile 1994 yılında Tunceli
'de şehit olan Jandarma
Er Turgut Savcı'nın babası Hasan Savcı yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi
ile Denizli'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Gölhisar- Denizli yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:17 Kaynak: DHA
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