Burdur'da 78 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Burdur'da 78 adet tarihi eser ele geçirildi

05.07.2022 00:57
Burdur'da 78 adet tarihi eser ele geçirildi

Burdur'un Çeltikçi ilçesine Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait çok sayıda tarihi eser getiren şüpheli yakalandı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesine Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait çok sayıda tarihi eser getiren şüpheli yakalandı. Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma ekipleri tarafından Burdur genelinde kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçları ile mücadele çerçevesinde 30 Haziran'da 2 tarihinde M.A. isimli şahsın tarihi eser getireceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan araştırma ve fiziki takip sonucunda Burdur'un Çeltikçi ilçesinde bulunan Burdur- Antalya D-650 Karayolu üzerinde durdurulan M.A. isimli şahsın çantasında ve üzerinde arama yapıldı. Yapılan adli aramada; tarihi eser olduğu tespit edilen Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 59 adet sikke, 10 adet yüzük, 3 adet mühür, 1 adet haç ve 5 adet obje olmak üzere toplam 78 adet tarihi eser ele geçirildi.

Bucak Cumhuriyet Savcısının kararı ile ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan M.A. isimli şüpheli gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip serbest bırakıldı. - BURDUR

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Kaynak: İHA

Helenistik, Çeltikçi, Burdur, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da 78 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da 78 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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