Burdur'da 80 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı İğdir köyünde 80 küçükbaş hayvanın ilk belirlemelere göre bakteriyel bağırsak hastalığı nedeniyle telef olduğu bildirildi.

Yeni doğan oğlaklarını beslemek için dağdaki keçi çadırına giden 72 yaşındaki Ahmet Akın, oğlaklarından bazılarını ölü buldu.

Akın'ın yeni doğmuş oğlakları ve bazı keçileri yaklaşık bir hafta içinde telef oldu.

Durumun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye ekip gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler 70 oğlak ile 10 anaç keçinin telef olduğunu tespit etti.

İlk incelemede anaç keçilerde bakteriyel bağırsak hastalığına neden olan "enterotoksemi", oğlaklarda ise "septisemi" hastalığı belirlendi.

Kalan hayvanlara aşı yapılacağı, kesin teşhis için laboratuvara numune gönderildiği öğrenildi.

Besici Akın, yaptığı açıklamada, hayvanlarının neredeyse hepsinin telef olduğunu, maddi olarak zor durumda kaldığını, devletten yardım beklediğini söyledi.