Burdur'da Bıçaklı Kavga: Genç Tutuklandı
Burdur'da Bıçaklı Kavga: Genç Tutuklandı

Burdur\'da Bıçaklı Kavga: Genç Tutuklandı
20.01.2026 15:31
17 yaşındaki E.Y., kavga sonrası arkadaşını bıçaklayarak tutuklandı. Olay Burdur'da gerçekleşti.

Burdur'da 17 yaşındaki iki gencin kavgasında arkadaşını bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, akşam saatlerinde saat 21.00 sıralarında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (17) ile E.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.S., E.Y.'yi darp etti. E.Y. de yanında getirdiği bıçakla M.S.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı genç kendi imkanları ile gittikleri Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.S.'nin ise hastanede tedavisin devam ettiği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Burdur'da Bıçaklı Kavga: Genç Tutuklandı - Son Dakika

