Burdur'da bir iş yerini tüfekle basan saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesindeki bir iş yerine pompalı tüfekle girerek iş yeri sahibinden alacağını istediği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pazar Mahallesi'ndeki bir iş yerini tüfekle basan O.A, iş yeri sahibinden alacağını istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.A'yı dışarı çıkması için ikna etmeye çalıştı.
Yaklaşık yarım saat sonra polis ekiplerince elindeki tüfek alınan şüpheli, sakinleştirilmek için ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
O.A, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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