Burdur'da Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama

BURDUR'da polisin fuhuşla ve fuhuş yüzünden bulaşan hastalıklarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhuşla ve fuhuş yüzünden bulaşan hastalıklarla mücadele amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Gölhisar ilçesinde 2 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda B.Ö., M.D. ve V.E.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada tabanca ve 6 fişek, tarihi eser olarak değerlendirilen çok sayıda sikke, dijital materyaller, suça konu belgeler, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Operasyonda fuhşa zorlandıkları tespit edilen 2'si yabancı uyruklu 7 mağdur kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme' suçundan adliyeye sevk edilen B.Ö. ile M.D. tutuklandı, V.E.E. serbest bırakıldı.