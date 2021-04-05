BURDUR'DA KENT TANITIM EVİ VE KÜTÜPHANESİ AÇILDI - Son Dakika

Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Tanıtım Evi ve Kütüphanesi törenle açıldı.

Avukat Köksal Bayraktar mülkiyeti kendisine ait olan Çeşmedamı Mahallesi'ndeki Bayraktar Evi'ni kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere Burdur Belediyesi'nin kullanımına tahsis etti. Burdur Belediyesi'nin Kent Tanıtım Evi ve Kütüphane olarak düzenlediği binanın açılışı törenle yapıldı. Açılışa Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılınç, belediye başkan yardımcıları Hasan Duygulu ve Ali Say, Gülçin İlci Bozkurt'un yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Son dönemde bilgiye kolay ulaşmanın neticesinde artık kitap okuma alışkanlığının giderek azaldığı bir dönemde kitap okuma alışkanlığını yeniden hatırlatma maksadıyla bir girişimde bulunduk. Sevgili Köksal Bayraktar hocamızın bir ziyaretinde mülkiyeti kendisine ait olan bu alanda ne yapabileceğimizi konuşmuştuk. Sağ olsun bizi kırmadı. Burdur Belediyesi'ne tahsis edebileceğini ve Burdur Belediyesi'nin de kültürel faaliyetlerde bu alanı kullanabileceğini ifade etmişti. Biz de bu alanı Kent Tanıtım Evi olarak kullanılmasını, aynı zamanda da 13 Kasım 1998'de kaybettiğimiz çok değerli Belediye Başkanımız Armağan İlci ve çalışma arkadaşlarından Gülçin İlci Bozkurt'un ismini bu alanda yaşatabilmeyi tasarladık. Arkadaşlarımız, sıkı bir çalışma ile Burdur'un yakın tarihine ışık tutabileceğimiz bir arşiv oluşturdu. Bu anlamda da önemli bir envanteri kazandık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi.

Vali Yardımcısı İbrahim Özkan da dijital çağda her şeyin hızlıca tüketildiğini söyledi. Özkan, Şehirlerimizin bu tür yerlere daha da fazla ihtiyacı var. Dijital çağda dijital platformda her şeyi hızlıca tüketiyoruz. Burası Burdurumuzun tanıtımına elle tutulur, gözle görülür şekilde hizmet edecek. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandıracak diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kent Tanıtım Evi ve Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı ve katılımcılar tarafından gezildi.