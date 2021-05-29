Burdur'da motosikletle çarpışan bisikletteki iki çocuk yaralandı - Son Dakika

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, motosikletle çarpışan bisiklette bulunan iki çocuk yaralandı.
Eyyup Garcı idaresindeki plakasız motosiklet, Hürriyet Mahallesi Sanat Okulu Caddesi'nde 8 yaşındaki çocuğun kullandığı bisikletle çarpıştı.
Kazada, bisikleti kullanan H.M.K. ile bisikletin ön kısmındaki demir aksama oturarak yolculuk yapan 6 yaşındaki P.D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, yaralı çocuklar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsü ise emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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