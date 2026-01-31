Burdur'da Sağlıklı Beslenme Atölyesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Burdur'da Sağlıklı Beslenme Atölyesi Açıldı

31.01.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlıklı yaşam bilinci için Burdur'da 'Sağlık Beslenme Atölyesi' başladı. 4 hafta sürecek.

BURDUR İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması, bireylerin doğru ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanmalarının desteklenmesi ve günlük yaşamda uygulanabilir sağlıklı beslenme yaklaşımlarına yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla 'Sağlık Beslenme Atölyesi' açıldı.

Atölye çalışmalarına katılanlara sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri, mikrobiyotayı destekleyen besinler, kalori farkındalığı kazanarak porsiyon kontrolü, sağlıklı pişirme yöntemleri, dengeli ve sağlıklı yemek tabağı oluşturma becerisi kazandırılması hedefleniyor. 4 hafta sürecek etkinlik hakkında bilgi veren diyetisyen Fatma Çelik, "Bu atölyeyi düzenleme amacımız bireylerin mutfakta yaptıkları günlük seçimleri daha bilinçli hale getirmek, sağlıklı beslenmenin yaşam boyu sağlık üzerindeki belirleyici rolüne dikkati çekmek. Güvenli ve sağlıklı gıda hazırlamayı merkeze alan, uygulanabilir bir yaşam alışkanlığına dönüştürme hedefiyle yapılan çalışmada yanlış beslenme alışkanlıkları durumunda obezite, diyabet, kalp- damar hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın oluşma riski arttığı anlatıldı" dedi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

Etkinlik, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Sağlıklı Beslenme Atölyesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:33:52. #7.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Sağlıklı Beslenme Atölyesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.