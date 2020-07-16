Burdur'da şehir kulübü kadınlara tahsis edildi - Son Dakika

Burdur'da şehir kulübü kadınlara tahsis edildi
Burdur'da şehir kulübü kadınlara tahsis edildi Kadınlara gün ve çay organizasyonlarını kendi mekanlarında yapacak Burdur Belediyesi Vakıflar Genel Müdürlüğünden on yıllığına kiraladığı tarihi Eski Şehir Kulübünü kadınların hizmetine sundu.
Burdur'da şehir kulübü kadınlara tahsis edildi
Kadınlara gün ve çay organizasyonlarını kendi mekanlarında yapacak
BURDUR - Burdur Belediyesi Vakıflar Genel Müdürlüğünden on yıllığına kiraladığı tarihi Eski Şehir Kulübünü kadınların hizmetine sundu. Şehirler Kulübü kadınların mekanı olacak. Kadınların bir araya gelebileceği, sosyal sorumluluk çalışmaları ve toplantıları gibi faaliyetler yapmaları için bir mekan eksikliğini giderdiklerini belirten Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bugün işletmemizi farklı bir işlevle yeniden Burdur halkının hizmetine sunuyoruz. Burdur'da ev hanımlarımızın emeklilerimizin ya da çalışan kadınlarımızın sosyalleşme ihtiyacını karşılayacak yeni yüzüyle şehir kulübümüzü onların hizmetine sunuyoruz. Bu alanda özellikle kadınlar arasında gün olarak tabir edilen bir araya gelmek üzere bir sosyalleşme mekanına ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik, Bu alışkanlıklar artık evden çıkartılıp daha çok bu tip işletmelere dönmeye başladı. Burada bir çalışanımız gün yapmak isteyen ya da bir araya gelmek isteyen kadınlarımıza çay ikramları olacak. Bu alanda gazete kitap okuyabilecekleri diğer taraftan da kadınlarımızın bir araya gelip sohbet edebileceği bir mekan olarak halkımıza sunduk. Vatandaşımızın rezervasyonunu belediyemizden yaptırabilecek " dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 23:35 Kaynak: İHA
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