Burdur'da Su Yönetimi Konferansı

BURDUR'da 'İklim Krizi Karşısında Kentler, Kuraklık ve Su Yönetimi Konferansı' düzenlendi.

Burdur Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki bir otelde düzenlenen konferansa; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve akademisyenler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yaptı. Ercengiz, "Yaklaşık 12 yıldır görev başındayız. Yaşadığımız en büyük problem suyu nasıl kullanacağımız, suyu bir sonraki adımda nereye götüreceğimiz ve ilerleyen zaman içerisinde suyu bulup bulamayacağımız. Çok zor bir sürecin kaygısını yaşayan insanlar olarak, yakın gelecekte bizi nelerin beklediğini bilen insanlar olarak bugün burada yerelden genele bir tartışmayı başlatacağız" dedi. 2014 yılında göreve geldiğinde Burdur Gölü'nün çığlığını duyurmaya çalıştığını belirten Ercengiz, "Burdur Gölü'nde kıymetli hocalarımızın tespiti ile yapılan çalıştaylarda üzülerek gözlüyoruz. Göller yöresindeki bütün göller maalesef kuruma tehdidi altında. Bugün en çok korumamız gereken Salda Gölü'nde çekilme 5 metre, Burdur Gölü'nde ise 20 metreyi geçti. Burdur Gölü, yüzeyinin yüzde 48'ini yitirdi. Bölgenin ekolojik dengesi bozuluyor. Artık Burdur eskisinden daha sıcak, daha kurak bir şehir" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP) toplantılarının, iklim diplomasisinin yol haritasını çizdiğini hatırlatarak, bu yıl fosil yakıtlarla ilgili bağlayıcı ifadelerin nihai metne girmemesinin önemli bir eksiklik olduğunu vurguladı.

Tugay, "Yüksek emisyonlu ülkeler sorumluluklarını belirsiz ifadelerle öteledi. Yeşil dönüşüm için güçlü irade çıkmadı" dedi. Tugay, değişen yağış rejimleri, kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve yeni hastalık risklerinin tüm canlı yaşamını tehdit ettiğini belirtti. Türkiye'nin küresel emisyonların yalnızca yüzde 1'inden sorumlu olduğuna dikkat çeken Başkan Tugay, büyük ülkelerin ekonomik çıkarları nedeniyle gerekli adımları atmaktan kaçındığını ifade etti.

İklim krizine karşı mücadelenin iki yönü olduğunu belirten Tugay, "Birincisi krizi durdurmak. Bu sınırlı ama yine de yapmalıyız. İkincisi ve daha önemlisi yeni koşullara uyum sağlamak. Buna odaklanmalıyız" dedi. Başkan Tugay, elektrik ve tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'de elektriğin yüzde 70'i kömür ve petrol ürünlerinden üretiliyor. Gereksiz tüketilen her kilovat hem cebimizden çıkan para, hem dünyaya bırakılan kirlilik. Gıda tedarik zincirinin iklim üzerindeki etkisi de önemli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle'nin moderatörlüğünde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı, Su Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sarı; 'Suyun Canı', Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehnaz Şener, 'İklim Krizi Altında Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Dinamikleri, Kuraklık Eğilimleri ve Su Yönetiminde Artan Zorluklar', Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, 'İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Aracı Olarak Yeşil Altyapı', Lisinia Doğa Proje Kurucusu Öztürk Sarıca ise 'İklim Değişikliğine Uyum Sürecinde Kuraklığa Alternatif Çözümler, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' hakkında sunumlarını gerçekleştirdi.