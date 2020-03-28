Burdur'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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Burdur'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
6 saat önce
Burdur'un Bucak ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Tacettin Aydın idaresindeki 07 T 0240 plakalı ticari taksi, Burdur- Antalya kara yolu Kızılkaya beldesi yakınlarında, Halil Kurt'un kullandığı 16 U 0933 plakalı otomobille çarpıştı.
Halil Kurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, otomobildeki Muhammet Eren Kurt ile Tacettin Aydın ve aracındaki Abdurrahman Mete, Burçin ve Bilge Kağan Güzel yaralandı.
Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:34 Kaynak: AA
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