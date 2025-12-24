Burdur\'da Trafik Denetimi: 502 Ceza Kesildi

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 13 bin 851 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 502 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara kapsamlı bir şekilde devam edilmektedir. Bu çerçevede, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan yol güzergahlarında yolcu taşıyan araçlar, motosiklet kullanan sürücüler, hız limitlerine uymayan araçlar, emniyet kemeri ve kask kullanımına yönelik 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 13 bin 851 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan 502 araç ve sürücüsüne idari ceza yaptırım uygulandı, 87 araç trafikten men edildi. - BURDUR