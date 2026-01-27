Burdur\'da Trafik Denetimi: Cezalar Kesildi

Burdur'da polis ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetimlerde 138 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 5 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalar devam ediyor. Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından usulsüzlük ile suiistimallerin en aza indirilmesi, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 22-23 Ocak tarihlerinde il genelinde 'Yük Taşıyan Araçlara' yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, 138 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan 5 araca ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. - BURDUR