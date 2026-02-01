Burdur'da Trafik Kazası Soruşturması Başlatıldı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Burdur'da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.