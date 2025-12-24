Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına, deşifresine yönelik, 1-19 Aralık tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 13,31 gram sentetik uyuşturucu emdirilmiş kağıt parçaları 19,99 gram eroin, 47,34 gram metamfetamin, 60,88 gram afyon sakızı ve 1 kök hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D. sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Çalışma kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçundan 18 kişi, kenevir ekme suçundan da 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.