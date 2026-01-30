Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Gözaltı

Burdur'da yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 40 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifre edilmesine yönelik 1-29 Ocak tarihlerinde il genelinde 20 ayrı olayda 32 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda 40,79 gram metamfetamin, 900 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt parçaları, 9,27 gram eroin, 24 gram sentetik kannabinoid elde edilebilecek miktarda hammadde, 16 adet sentetik ecza ile 9 adet ecstasy ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adli makamlarca serbest bırakılırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR