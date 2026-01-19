Burdur'da Yalnız Yaşayan Kadın Ölü Bulundu

BURDUR'da yalnız yaşayan Güzin Avcı (74) evinde ölü bulundu.
Recep Mahallesi Bekar Caddesi'nde evinde yalnız yaşayan Güzin Avcı'yı arkadaşı ziyarete gitti. Avcı'ya ulaşamayan arkadaşı kapıyı açan olmayınca polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin açtığı kapıdan giren sağlık ekibi Güzin Avcı'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin incelemesinde Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Avcı'nın cenazesi morga götürüldü.
