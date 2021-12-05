Burdur'daki trafik kazasında ölen 4 kişi, Afyonkarahisar'da toprağa verildi - Son Dakika

İbrahim Alan idaresindeki 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç, Burdur- Antalya kara yolu Gündoğdu mevkisinde Tufan Y. yönetimindeki 15 AB 129 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Kazada Alan ile araçtaki Süleyman Yumuk, Doğan Alan ve Asım Karakoç hayatını kaybetmişti.

Kazada yaşamını yitiren Doğan Alan ve İbrahim Alan'ın kardeş olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden İbrahim Alan , Süleyman Yumuk, Doğan Alan ve Asım Karakoç'un cenazeleri, Bucak Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere ilçeye bağlı Taşoluk beldesindeki evlerine götürüldü.

Burdur 'un Bucak ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, Afyonkarahisar'ının Sinanpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi

Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi

9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür