Burdur kaymakam tanrıkulu kadınlarla çelenk yaptı

Kaymakam Tanrıkulu kadınlarla çelenk yaptı

BUCAK Kaymakamı Erol Tanrıkulu Kocaaliler beldesini ziyaret etti. İlçedeki bir atölyeyi gezen Kaymakam Tanrıkulu, burada kadınlarla çelenk yaptı.

Kaymakam Erol Tanrıkulu, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Cemal Acar ile Kocaaliler beldesini ziyaret etti. Kaymakamı Erol Tanrıkulu'nu Belediye Başkanı Selahaddin Gökçe ve belde sakinleri karşıladı. İlk olarak Kocaaliler beldesindeki ilk ve ortaokulu ziyaret eden Kaymakam Tanrıkulu, burada çocuklarla sohbet edip, Okul Müdürü İbrahim Öztürk'ten okul hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Erol Tanrıkulu daha sonra beraberindekilerle Avrupa'ya çelenk ihraç eden ihracatçı Aziz Düz'ün atölyesini gezdi. Burada çalışan kadınlarla çelenk yapan Kaymakam Erol Tanrıkulu, Kocaaliler beldesinde üretim alanında bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Çalışan ablalarla bütün doğa malzemesini kullanarak kapı süslemesi yaptık. Bu ürün Bucak'ın, Türkiye'nin ihraç ürünü, beldemizde yüzün üzerinde hanım kardeşimiz kapı süslemelerini üretiyor. Bucak'ın doğal malzemeleri hanım kardeşlerimizin ellerinden geçerek güzel bir sunum olarak Avrupa'nın kapılarını süslüyor. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz."

Kaymakam Erol Tanrıkulu, ihracat yapan firmaların devlet olarak her zaman arkasında olduklarını da belirtti.

Daha sonra belde içerisinde köy kahvesini ziyaret eden Kaymakam Tanrıkulu, burada belde halkının sorunlarını dinledi. Daha sonra Avrupa'ya ihraç edilen çelenklerin deposunda da incelemelerde bulunan Kaymakam Erol Tanrıkulu ardından beldeden ayrıldı.