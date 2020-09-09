Burdur Şeker Fabrikası'nda kampanya dönemi başladı - Son Dakika

Burdur Şeker Fabrikası'nda kampanya dönemi başladı

BURDUR Şeker Fabrikası'nda 133 gün sürecek pancar alım dönemi törenle başladı.

Burdur Şeker Fabrikası'nda 2020- 2021 kampanya dönemi törenle başladı. Fabrika bahçesindeki 66'ncı pancar alım törenine Burdur Şeker Fabrikası Müdürü Yıldıray Özbay, Pankobirlik Başkanı Nasuh Eroğuz, Şeker İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay ve fabrika çalışanları katıldı.

Törende konuşan Fabrika Müdürü Yıldıray Özbay, 133 gün sürecek kampanya döneminde 683 bin ton pancar işleneceğini ve yaklaşık 93 bin ton şeker, 27 bin ton melas, 175 bin ton yaş küspe üretileceğini söyledi. Çiftçilere ürün bedeli olarak şimdiye kadar 48 milyon lira avans ödemesi yapıldığını aktaran Özbay, "2020 yılında şeker pancarı üretimi için Burdur merkez ve Afyonkarahisar- Dinar, Antalya- Elmalı, Isparta- Senirkent ile Burdur- Tefenni, Gölhisar ve Yeşilova olmak üzere 7 ziraat bölge şefliğimize bağlı 155 köyde 4 bin 197 çiftçi ailesiyle 680 bin ton üretim kotası sözleşmesi yapıldı. Büyük emeklerle yetiştirilen bu pancarların tesellümüne başlamanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Özbay, fabrikanın 24 saatte 3 vardiya halinde günlük 5 bin 200 ton pancar işleyeceğini belirtti.

Özbay'ın ardından konuşan Şeker İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay da kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, kurban kesildi. Fabrikaya ilk pancar getiren 3 üreticiye ödül verilmesinin ardından tören sona erdi. Bu yıl Şeker Fabrikası'nda Eskişehir Makine Fabrikası'nda üretilen ve günde 1200 ton pancar boşaltma kapasiteli seyyar pancar boşaltma makinesi de hizmete girdi.