Selimoğlu, "Karamanlı ilçesinde özel bir firmaya ait biyogaz tesisi var. İlçemizde hayvansal atıklardan enerji üreten tesis, yapacağımız atık su arıtma tesisinden çıkan çamuru enerji üretiminde kullanabiliyor. Biz de tesisin çamurunu o tesise vereceğiz. Arıtılan su tarım arazilerinin sulanmasında kullanılacak, atık çamur da enerjiye dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Karamanlı, Burdur, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burdur'un Karamanlı ilçesinde 100 yıllık çöplüğün yerine atık su arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.