Burdur'un Karamanlı ilçesinde 100 yıllık çöplüğün yerine atık su arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 100 yıllık çöplüğün yerine atık su arıtma tesisi yapılacak

31.08.2022 15:32
Burdur'un Karamanlı ilçesinde 100 yıllık çöplüğün yerine atık su arıtma tesisi yapılacak

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaklaşık 100 yıldır katı atık depolama sahası olarak kullanılan alanda, bölgenin çöpten arındırılmasının ardından atık su arıtma tesisi kurulması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaklaşık 100 yıldır katı atık depolama sahası olarak kullanılan alanda, bölgenin çöpten arındırılmasının ardından atık su arıtma tesisi kurulması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, AA muhabirine, hazırlanan projeyle ilçedeki kötü görüntünün giderileceğini söyledi.

Manca köyü yolu üzerindeki evsel atıkların atıldığı 19 dönümlük çöplük alanı boşaltacaklarını belirten Selimoğlu, bu alanın kurulacak tesisle özellikle kış aylarında rüzgarla çevreye dağılan çöplerin kirli görüntüsünden temizlenmiş olacağını bildirdi.

"Tesisten çıkan çamur enerjiye dönüşecek"

Yaklaşık 3 aydır çöp depolama alanına yeni atık dökülmediğini belirten Selimoğlu, çöplerin kent merkezindeki katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisine gönderildiğini dile getirdi.

Selimoğlu, "Karamanlı ilçesinde özel bir firmaya ait biyogaz tesisi var. İlçemizde hayvansal atıklardan enerji üreten tesis, yapacağımız atık su arıtma tesisinden çıkan çamuru enerji üretiminde kullanabiliyor. Biz de tesisin çamurunu o tesise vereceğiz. Arıtılan su tarım arazilerinin sulanmasında kullanılacak, atık çamur da enerjiye dönüşecek." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı Burdur'da hırsızlık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Burdur'da hırsızlık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa
Kaynak: AA

Karamanlı, Burdur, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'un Karamanlı ilçesinde 100 yıllık çöplüğün yerine atık su arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:53 Kocaeli'nde aldatıldığını düşünen Suriyeli bir adam, eşini ve Murat isimli tütüncüyü bıçakladı
15:46 Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:50:51. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'un Karamanlı ilçesinde 100 yıllık çöplüğün yerine atık su arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement