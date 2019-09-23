Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı
1 saat önce
Engin Günaydın, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.
Engin Günaydın, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Oyuncunun Burhan Altıntop karakterinin film olması için Ekşi Sözlük yazarları tarafından bir kampanya başlatıldı.
Burhan Altıntop karakterinin 'Ben de Nişantaşı çocuğuyum, beni de alsanıza aranıza' repliği izleyenlerin diline pelesenk olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:10
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