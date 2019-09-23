Son Dakika Haberleri: Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı
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Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı

1 saat önce

Engin Günaydın, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı, System.String[]

Engin Günaydın, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Oyuncunun Burhan Altıntop karakterinin film olması için Ekşi Sözlük yazarları tarafından bir kampanya başlatıldı.


Burhan Altıntop karakterinin 'Ben de Nişantaşı çocuğuyum, beni de alsanıza aranıza' repliği izleyenlerin diline pelesenk olmuştu.

Engin Günaydın, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:10 
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