Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı

Engin Günaydın, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Oyuncunun Burhan Altıntop karakterinin film olması için Ekşi Sözlük yazarları tarafından bir kampanya başlatıldı.



Burhan Altıntop karakterinin 'Ben de Nişantaşı çocuğuyum, beni de alsanıza aranıza' repliği izleyenlerin diline pelesenk olmuştu.