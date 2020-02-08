Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Sporcular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Sporcular - Son Dakika

Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Sporcular

6 saat önce

Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni Eda Erdem Dündar'ın konuşması İbrahim Çolak'ın konuşması Abdullah Öztürk'ün konuşması İSTANBUL - Eda Erdem Dündar, İbrahim Çolak ve Abdullah Öztürk Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.

Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni

Eda Erdem Dündar'ın konuşması

İbrahim Çolak'ın konuşması

Abdullah Öztürk'ün konuşması İSTANBUL - Eda Erdem Dündar, İbrahim Çolak ve Abdullah Öztürk Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.

Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Sporcular

Abdullah Öztürk, Burhan Felek, Eda Erdem, Atletizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burhan Felek kimdir? Burhan Felek ne zaman vefat etti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı

Son Dakika Haberleri
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 23:11:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Sporcular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]