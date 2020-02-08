Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Sporcular - Son Dakika

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Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Sporcular
6 saat önce
Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni Eda Erdem Dündar'ın konuşması İbrahim Çolak'ın konuşması Abdullah Öztürk'ün konuşması İSTANBUL - Eda Erdem Dündar, İbrahim Çolak ve Abdullah Öztürk Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:55 Kaynak: AA
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